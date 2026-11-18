Se trata del programa educativo que impulsa el HCD y del que participaron más de 2 mil estudiantes de 67 establecimientos educativos locales

En el Galpón de Juventudes de Moreno Centro, la intendenta Mariel Fernández junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Emmanuel Fernández, estudiantes, docentes y concejales llevaron adelante el cierre anual del programa “Construyendo Democracia”.

Se trata de una iniciativa que acerca la institución a la comunidad educativa, promueve la formación ciudadana y la participación política.

La jornada reunió a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, docentes y referentes sociocomunitarios del distrito.

Durante el acto, la jefa comunal expresó: «Nos alegra mucho que durante este año hayan participado más de 2.000 estudiantes de 67 instituciones educativas de Moreno, y esperamos que sean cada vez más”, y agregó “Es fundamental cuidar y mejorar nuestra democracia y, sobre todo, valorar la posibilidad de participar.

Gracias a las y los docentes por el compromiso con esta propuesta.

”El programa permite que las y los participantes presenten proyectos vinculados a la comunidad educativa o a su localidad, aprendiendo a argumentar y defender sus ideas, con el objetivo de generar propuestas concretas para mejorar el municipio.

Las y los jóvenes simularon sesiones, conocieron el trabajo legislativo y exploraron cómo las decisiones políticas impactan en su entorno.

El cierre del ciclo 2026 del Programa “Construyendo Democracia”, reafirma el compromiso del Estado municipal y el Honorable Concejo Deliberante con la educación cívica, la participación juvenil y la formación de las y los futuros líderes comprometidos con su comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno