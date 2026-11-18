Trenes Argentinos comunica que, por obras indispensables para la seguridad operacional, la línea Sarmiento circulará limitada entre Once y Castelar, desde las 14 horas del sábado 21 y hasta el último servicio del lunes 23 de noviembre inclusive. Se trata de trabajos de señalamiento que se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional.

En esta etapa se realizará la renovación de circuitos de vía entre las estaciones San Antonio de Padua e Ituzaingó.

Las tareas forman parte de la última etapa de la intervención para la renovación integral de circuitos de vías con cables de señalamiento entre Morón y Moreno.

Esta obra se viene ejecutando en diferentes etapas durante las cuales se produjo el zanjeo para la sustitución de los cables, el recambio de los mismos y las readecuaciones de las mesas de mando de señales de Haedo, Castelar y Moreno.

El objetivo de estas tareas en la línea Sarmiento es fortalecer el sistema a partir de intervenciones en las áreas más sensibles de la operación ferroviaria, priorizando la seguridad de los pasajeros a partir del uso eficiente de los recursos públicos.

Este proceso de renovación de la infraestructura ferroviaria se suma a los trabajos de modernización de las señales que Trenes Argentinos Infraestructura también efectúa entre Liniers y Villa Luro y el reemplazo de los aparatos de vías en Caballito.

El martes 24 el servicio se desarrollará según sus frecuencias habituales.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables.

Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

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