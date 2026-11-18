Personal de la Guardia Urbana Municipal concurrió a Antártida Argentina y Del Valle Inclan Bº Altos de La Reja, donde la víctima les informó que su ex pareja, luego de forzar la puerta de ingreso de la vivienda de manera violenta, se encontraba en el interior de la misma en actitud agresiva.
En el patio trasero de la vivienda se logró reducir a Alegre Alan Joel, quien quedó a disposición de la justicia.
Interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez