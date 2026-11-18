El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, avanza con la obra de ampliación de la Ruta Provincial 1003, que conecta las localidades de Merlo y Morón.

Las tareas se desarrollan a lo largo de 7 kilómetros, entre las Rutas Provinciales 21 y 17, y consisten en la construcción de una doble calzada y colectoras.

Además, incluyen la implementación de ordenadores de tránsito en intersecciones, la construcción de dársenas para transporte público y la colocación de refugios para pasajeros.

Actualmente, se está trabajando en la calzada principal, mientras que los trabajos en colectoras y gran parte de iluminación ya se encuentran finalizados.

“Estamos muy contentos de poder seguir avanzando con estos trabajos, que van a mejorar la conectividad y la seguridad de esa zona”, destacó el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano.

Y agregó: “Gracias a la visión y el compromiso de nuestro gobernador, podemos apostar a concretar este tipo de obras, que tienen un impacto positivo en la vida de las y los bonaerenses”.

La obra también prevé tareas de señalización vertical y demarcación horizontal, un nuevo sistema de desagüe hidráulico y cruces semaforizados vehiculares y peatonales.

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