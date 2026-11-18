El suceso se registró alrededor de las 21:30 de este martes 17 de noviembre en el jardín comunitario “Mi Ilusión”, ubicado sobre la calle Barker, entre Pasaje Yésica y Jozquín V. González, del barrio Santa Paula de la localidad morenense de Trujui.

Según relataron los vecinos a nuestro medio, la presencia de la policía se explica porque, minutos antes, la pareja de la directora de la institución comenzó a disparar un arma en las instalaciones de la institución, presumiblemente festejando la victoria de la selección argentina ante su par de Costa Rica.

Dentro del jardín viviría una mujer de nombre Nancy Lamas (quien ocuparía el rol de directora), su hijo y su esposo, llamado José Luis Vargas, de 41 años. El llamado al 911 refirió un tiroteo dentro del establecimiento educativo. Esto motivó la llegada de dos patrulleros.

Cuando los uniformados ingresaron a la institución (acompañados por vecinos que se fueron congregando en la calle), dentro del armario de una de las aulas, encontraron una pistola calibre 22 y en otro sector, una escopeta. Cuando los oficiales intentaron reducir a Vargas, éste sacó una cuchilla y arremetió contra el personal policial. Finalmente lograron esposarlo y trasladarlo a la comisaría 2ª de Moreno (Trujui).

Ya en la seccional policial se confirmó que el arma de puño había sido robada hace 41 años en Lanús. En el caso de la directora Nancy Lamas se le tomó declaración, luego de ser llevada en un móvil desde el jardín, en medio de una tensión barrial generalizada. No quedó demorada. No se descarta que la investigación se profundice, porque en el predio del establecimiento educativo hallaron al menos un vehículo. Tratarían de determinar su origen.

La Dra. Luisa Pontecorvo, a cargo de la UFI N° 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, dispuso que Vargas quede aprehendido por los delitos de “tenencia ilegal de arma de fuego de uso condicional, abuso de arma y atentado contra la autoridad”.

Los espacios comunitarios, como este jardín, están contemplados en una ley provincial, por lo cual reciben asistencia del Estado bonaerense y son gestionados por organizaciones sociales, asociaciones civiles, iglesias o redes barriales ¿Qué pasará con el jardín “Mi Ilusión”?