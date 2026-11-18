Miguel Lescano, de 48 años, fue atacado durante un robo cuando regresaba a su casa.

La investigación permitió identificar y detener a uno de los sospechosos a partir de imágenes de cámaras de seguridad, mientras continúa la búsqueda del segundo implicado.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando Lescano volvía de jugar al fútbol y se encontraba a unas diez cuadras de su vivienda.

Antes del ataque, le había avisado a su esposa que estaba regresando.

En ese trayecto, dos delincuentes lo interceptaron con fines de robo y le sustrajeron el teléfono celular.

En medio de un forcejeo, uno de ellos lo apuñaló. El hombre murió en el lugar como consecuencia de las heridas.

Al no tener noticias de su esposo, la mujer comenzó a buscarlo y, durante la mañana del domingo, la Policía le informó que había sido asesinado.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos responsables, un hombre de 30 años identificado por sus iniciales como E.O.A., quien fue detenido. En tanto, las autoridades continúan con la búsqueda del segundo sospechoso.Karina, esposa de la víctima, pidió que los responsables sean encontrados y que el crimen no quede impune.

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