A treinta años de la aprobación en la Argentina de la convención de Belém Do Pará y a 15 años de la fundación del Colegio de la Abogacía del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, se realizan jornadas sobre el acceso a la justicia. Las actividades (la primera realizada en la sede Moreno, la próxima en General Rodríguez) cuentan con varias expositoras. Entrevista con Eduardo Sreider (presidente del CAMGR), Betiana Guillerón (fiscal y miembro de la comisión directiva del Colegio de Magistrados), Gabriela De Lucía (integrante de la comisión directiva de la Asociación Judicial Bonaerense), Débora Galán (directora del Instituto de Derecho de la Mujer y Género del CAMGR) y Micaela Gianico (codirectora del Instituto de Derecho de la Mujer y Género del CAMGR)