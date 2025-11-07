Acompañamiento territorial a jóvenes en conflicto con la ley penal

El OPNyA participó de la jornada de intercambio en el marco del programa para la Promoción y Fortalecimiento de los Centros Socioeducativos y Comunitarios (CSC) en Barrios Populares. Viernes 7 de Noviembre 2025OPNyA y DGCyEJornada de acompañamiento a jóvenes en conflicto con la ley penalEl Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) junto a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) realizaron una jornada de intercambio centrada en el trabajo de los Centros de Referencia Territorial y los Centros Socioeducativos y Comunitarios.

La directora ejecutiva del OPNyA, Andrea Cáceres, participó de este encuentro de trabajo que tuvo como objetivo fortalecer y profundizar el diálogo interinstitucional con el fin de mejorar la calidad educativa y las condiciones de vida de jóvenes, y remarcó la presencia del Estado en situaciones tan complejas.

“Este espacio de intercambio profundiza el compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires con los jóvenes con presencia territorial. Es un acompañamiento a aquellos chicos en conflicto con la ley penal que amplía las redes de contención. Es por eso que el trabajo con Educación favorece el perfil interinstitucional de esta iniciativa”, destacó Cáceres. El Programa para la Promoción y Fortalecimiento de los Centros Socioeducativos y Comunitarios (CSC) en Barrios Populares, se enmarca en la impronta de la intervención territorial concreta, desde una mirada integral hacia los jóvenes con medidas de privación de la libertad.Estuvieron presentes, además, el subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, Pablo Lachener; la subdirectora de Experiencias Educativas en Barrios Populares del DGCyE, Patricia Beggeres; referentes de CRT; y miembros distritales de los Centros Socioeducativos y Comunitarios.

gba.gob.ar