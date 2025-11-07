El hospital Posadas finalizó una capacitación para equipos de Enfermería

El Hospital Posadas finalizó un curso de actualización destinado a los equipos de Enfermería, centrado en el uso y cuidado de los port-a-cath, dispositivos de larga permanencia esenciales en tratamientos prolongados como quimioterapia, nutrición parenteral o administración de hemoderivados.

La capacitación, desarrollada a lo largo de cuatro encuentros con instancias teóricas y prácticas, abordó las características del dispositivo, su correcta preparación, las técnicas de mantenimiento y las medidas preventivas para evitar complicaciones. Además, se trabajó el manejo de situaciones clínicas frecuentes, como extravasaciones, infecciones u obstrucciones.

Estos espacios de formación continua resultan fundamentales para fortalecer las competencias del personal de salud, incorporar herramientas actualizadas y asegurar una atención segura y de calidad para los pacientes.

Info Hospital Posadas