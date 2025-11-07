Allanamiento y detención por tentativa de homicidio en General Rodríguez

En el día de ayer se llevó a cabo un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Garantías interviniente, a partir del cual se logró la detención del autor de un intento de homicidio ocurrido el pasado 12 de octubre en la intersección de Ruta 24 y calle Junín.

Durante el operativo también se secuestró el arma de fuego utilizada en el hecho, avanzando así en el esclarecimiento del caso.

El Municipio continúa trabajando de manera articulada con el Poder Judicial y con la Policía de la Provincia de Buenos Aires para impulsar y fortalecer todas las investigaciones que se desarrollan en la ciudad, en pos de garantizar la seguridad de la comunidad.

Info Municipalidad de General Rodríguez