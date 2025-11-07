Educación

Entronización de la nueva imagen de San Carlos Borromeo

Posted on by rodrigos
06
Nov

El intendente Mauro García visitó el Colegio Parroquial para participar de la entronización de la nueva imagen de San Carlos Borromeo, que acompañará a los y las estudiantes en su vida escolar.

En el marco de la festividad del santo patrono de la institución, se llevó a cabo una misa y una procesión en honor a los valores y al legado de San Carlos Borromeo, quien dedicó su labor a los más necesitados.De esta manera, el Municipio continúa acompañando y fortaleciendo el desarrollo de la comunidad educativa a través de la fe y el compromiso con la educación.

Info Municipalidad de General Rodríguez