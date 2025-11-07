El intendente Mauro García visitó el Colegio Parroquial para participar de la entronización de la nueva imagen de San Carlos Borromeo, que acompañará a los y las estudiantes en su vida escolar.

En el marco de la festividad del santo patrono de la institución, se llevó a cabo una misa y una procesión en honor a los valores y al legado de San Carlos Borromeo, quien dedicó su labor a los más necesitados.De esta manera, el Municipio continúa acompañando y fortaleciendo el desarrollo de la comunidad educativa a través de la fe y el compromiso con la educación.

Info Municipalidad de General Rodríguez