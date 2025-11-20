Acto de colación de la diplomatura en Salvamento Acuático y Reanimación Pulmonar en General Rodríguez

Este sábado se realizó en General Rodríguez el acto de colación de la Diplomatura en Salvamento Acuático y Reanimación Pulmonar. El intendente Mauro García acompañó la entrega de certificados oficiales a los y las guardavidas locales que completaron la formación dictada por la Universidad Atlántida.

La cursada se desarrolló de manera semipresencial, con instancias teórico-prácticas llevadas a cabo en el natatorio del Sportclub de la ciudad.

Además, los y las aspirantes participaron de un congreso realizado en la ciudad de Mar de Ajó, donde asistieron a diversas disertaciones y realizaron ejercicios de salvataje en el mar, fortaleciendo sus competencias para el desempeño profesional.

Municipalidad de General Rodríguez