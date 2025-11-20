Salud

Controles de salud y talleres de prevención por el Día Mundial de la Diabetes en General Rodríguez

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Municipio de General Rodríguez llevó adelante una nueva jornada de controles de salud y testeos aleatorios destinados a trabajadores y trabajadoras de distintas empresas de la ciudad. Estas acciones buscan promover la detección temprana de la enfermedad y el cuidado integral de la salud laboral.

Además, se desarrollaron talleres de nutrición orientados a incorporar hábitos alimentarios saludables y brindar herramientas prácticas para la prevención y el acompañamiento de personas con factores de riesgo.

Desde la Dirección de Asuntos del Trabajo y Relaciones Sindicales, el municipio continúa impulsando iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida y fomentar entornos laborales seguros y saludables.

