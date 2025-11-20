Sociedad

Encuentro del programa Entramados en el barrio Vengochea

Posted on by rodrigos
20
Nov

El Municipio de General Rodríguez recibió al equipo provincial del Programa Entramados, que acompaña el trabajo territorial en nuestro distrito. La visita tuvo como objetivo conocer a las y los jóvenes que participan del Espacio Juvenil del barrio Vengochea y fortalecer el vínculo con el equipo local que implementa la iniciativa.

Durante la jornada, se compartieron experiencias, líneas de acción y propuestas destinadas a promover la participación juvenil y el desarrollo de proyectos comunitarios. El intercambio permitió profundizar el acompañamiento técnico y reafirmar el compromiso conjunto con la construcción de espacios seguros, inclusivos y de referencia para las juventudes del barrio.

El municipio continúa impulsando políticas públicas que consoliden oportunidades de encuentro, expresividad y crecimiento para las y los jóvenes de General Rodríguez.

Info Municipalidad de General Rodríguez