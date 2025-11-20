Nuevos recursos para fortalecer la atención en la Secretaría de Géneros y Políticas Sociales

El intendente Mauro García realizó la entrega de equipamiento y mobiliario destinado a la Secretaría de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer la atención brindada a las vecinas y vecinos de General Rodríguez.

La dependencia incorporará nuevas computadoras, impresoras, teléfonos móviles, sillas y una pantalla gigante, elementos que permitirán optimizar las tareas administrativas, agilizar la gestión diaria y mejorar el desarrollo de actividades comunitarias en el territorio.

Con esta inversión, el municipio continúa avanzando en la consolidación de espacios de atención más eficientes, accesibles y equipados para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

Info Municipalidad de General Rodríguez.