El Hospital Posadas participó del Congreso Latinoamericano de Inmunodeficiencias Primarias

El equipo de Inmunología del Hospital dijo presente en el congreso más importante de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias, realizado este año en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunió a especialistas de todo el mundo para compartir avances en el diagnóstico, manejo y tratamiento de los Errores Innatos de la Inmunidad (IEI).

Durante la jornada, el Hospital presentó dos trabajos científicos que fueron destacados por su rigor académico; uno de ellos recibió recomendación para su publicación en una revista internacional. Además, el equipo evaluó diez trabajos de campo y participó como disertante en el plenario de la Organización Internacional de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias (IPOPI), exponiendo sobre el abordaje de pacientes mayores con este diagnóstico.

La sección de Inmunología forma parte activa del registro de inmunodeficiencia común variable de la Asociación de Inmunología Clínica (AINCA) y continúa consolidándose como un centro de referencia nacional en la atención de personas adultas con inmunodeficiencias.

El Hospital felicita a todo el equipo por su crecimiento sostenido en investigación, formación y compromiso con la mejora de la calidad de vida de las y los pacientes.

Info Hospital Posadas