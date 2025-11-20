Curso Internacional Interhospitalario de Cirugía Bariátrica: «Nuevas perspectivas en cirugía bariátrica»

Se llevó a cabo la 4.ª edición del Curso Internacional Interhospitalario de Cirugía Bariátrica, organizado conjuntamente por el Hospital Nac. Prof. A. Posadas y el Complejo Médico Policial Churruca.

El encuentro se consolidó como un espacio de referencia para la actualización continua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales del área.

Su principal objetivo fue explorar nuevos enfoques quirúrgicos y estrategias interdisciplinarias dentro del campo de la cirugía bariátrica, con el fin de mejorar la atención y el tratamiento de los pacientes.

Participaron especialistas nacionales e internacionales de Chile, Brasil y Uruguay, junto con equipos médicos de distintas disciplinas. Entre las actividades más destacadas se realizaron cirugías en vivo, transmitidas directamente desde el área quirúrgica hacia el Aula Magna del Hospital, además de conferencias, actualizaciones científicas y análisis de casos clínicos desarrollados de manera conjunta por ambos hospitales.

Agradecemos a todos los profesionales e instituciones organizadoras y participantes por su compromiso con la formación, la innovación y la actualización continua.

Hospital Posadas