El Hospital Posadas reafirma su liderazgo en cirugía fetal de alta complejidad

El equipo de Medicina Fetal realizó una nueva fotocoagulación láser en un embarazo gemelar monocorial, consolidando al Hospital Posadas como centro de referencia nacional en cirugía fetal dentro del sistema público.

El Hospital Posadas llevó adelante una nueva cirugía fetal de alta complejidad en un embarazo gemelar monocorial, lo que vuelve a posicionarlo como uno de los principales centros de referencia del país para el tratamiento de gestaciones múltiples de alto riesgo. La paciente, oriunda de Rosario, viajó especialmente al Hospital para acceder a este procedimiento altamente especializado, y luego regresó a su ciudad, donde continúa el seguimiento con su equipo tratante local, acompañado en forma remota por especialistas del equipo de Medicina Fetal del Posadas.

La intervención consistió en una fotocoagulación láser placentaria por fetoscopia, técnica mínimamente invasiva que se utiliza en embarazos con placenta compartida cuando aparecen complicaciones severas como el Síndrome de Transfusión Feto-Fetal o la restricción de crecimiento selectivo. Este procedimiento permite sellar las conexiones vasculares anómalas entre los fetos para restablecer un flujo equilibrado y mejorar el pronóstico.

“A 48 horas de la cirugía, los controles posoperatorios mostraron signos iniciales de recuperación en ambos fetos, con parámetros doppler normalizados y mejoras en los indicadores de crecimiento y función urinaria, datos alentadores dentro del proceso de evaluación temprana”, explicó el Dr. Marcelo Vega Sayago, especialista del Área de Medicina fetal y coordinador del equipo de Cirugía Fetal del Servicio de Obstetricia del Hospital Posadas. Asimismo, destacó que estos resultados reafirman la importancia del tratamiento oportuno y del trabajo articulado entre equipos médicos de distintas provincias.

La cirugía fetal con láser requiere un nivel elevado de especialización, equipamiento específico y un equipo interdisciplinario entrenado. El Hospital Posadas es uno de los pocos centros del sistema público que realiza de manera sistemática este tipo de procedimientos y recibe derivaciones de todo el país, garantizando acceso equitativo a tecnologías de alta complejidad. Cada año, el Servicio de Obstetricia y su área de Medicina Fetal intervienen a pacientes provenientes de diversas regiones, consolidando un modelo de atención que integra diagnóstico, tratamiento y seguimiento continuo.

