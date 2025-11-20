Salud

Cierre de la Semana del Prematuro en la Maternidad Estela de Carlotto

20
Nov

La Maternidad Estela de Carlotto celebró el cierre de la Semana del Prematuro, una jornada que reunió a familias, bebés y al equipo de salud en un espacio de encuentro, emoción y acompañamiento. La actividad tuvo lugar en la sala de espera de la maternidad, donde se ofrecieron propuestas especialmente pensadas para las y los recién nacidos prematuros y sus familias.

La jornada incluyó un show de títeres, canciones interpretadas por el personal de la maternidad, juegos y la entrega de obsequios, conformando un ambiente cálido, comunitario y afectuoso para reconocer el recorrido de cada bebé y de cada familia.

La institución agradeció la participación de todas las personas presentes y el compromiso del equipo que hizo posible esta actividad, reafirmando el lema que guió toda la semana: “Cuidar a las y los recién nacidos prematuros es proteger su futuro”.

Info Maternidad Estela de Cartlotto