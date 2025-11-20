Cierre de la Semana del Prematuro en la Maternidad Estela de Carlotto

La Maternidad Estela de Carlotto celebró el cierre de la Semana del Prematuro, una jornada que reunió a familias, bebés y al equipo de salud en un espacio de encuentro, emoción y acompañamiento. La actividad tuvo lugar en la sala de espera de la maternidad, donde se ofrecieron propuestas especialmente pensadas para las y los recién nacidos prematuros y sus familias.

La jornada incluyó un show de títeres, canciones interpretadas por el personal de la maternidad, juegos y la entrega de obsequios, conformando un ambiente cálido, comunitario y afectuoso para reconocer el recorrido de cada bebé y de cada familia.

La institución agradeció la participación de todas las personas presentes y el compromiso del equipo que hizo posible esta actividad, reafirmando el lema que guió toda la semana: “Cuidar a las y los recién nacidos prematuros es proteger su futuro”.

Info Maternidad Estela de Cartlotto