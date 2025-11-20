Buenos Aires: Identifican una organización narcocriminal que era liderada desde la cárcel y detienen a cinco miembros

Los efectivos del Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro para iniciar con las pesquisas sobre la posible organización dedicada a la comercialización de estupefacientes, enmarcadas en infracción a la Ley 23.737.

Durante un año y siete meses, los funcionarios realizaron actividades investigativas como escuchas telefónicas, análisis de datos y entrecruzamiento de información, las cuales permitieron identificar el modus operandis y la estructura de la banda delictiva. La organización era liderada por un detenido de la Unidad Penitenciaria 9 de “La Plata”, el mismo coordinaba con otros dos reclusos de las Unidades 31 de “Florencia Varela” y 1 “Olmos”, quienes tenían ayuda de sus familiares para la adquisición, distribución y ventas de drogas específicamente en la localidad de Rincón de Milberg, Partido de Tigre, donde se producía el microtráfico de estupefacientes.

Luego de las arduas tareas y los resultados positivos, el Magistrado interviniente libró 14 allanamientos en los Partidos de Tigre y San Martín, como así también en las celdas de las cárceles, donde se encontraban los eslabones importantes de la organización.

En el transcurso del día de ayer, los gendarmes se dirigieron hacia los inmuebles y procedieron a secuestrar: 1 kilo 966 gramos de cocaína, 14 kilos 472 gramos de marihuana, 75 plantas y cogollos de cannabis sativa, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, equipo de iluminación para invernadero, tres armas de fuego, 94 municiones, 4.101.400 pesos argentinos, 19.080 dólares, 32 celulares, dos motos, dispositivos de almacenamiento y varias agendas con anotaciones.

Además, cuatro mujeres y un hombre (mayores de edad) quedaron detenidos, en infracción a la Ley 23.737.

Intevinieron en este procedimiento, los uniformados del Escuadrón “Buenos Aires”, de los Escuadrones Seguridad Ciudadana “Sur”, “Norte” y “Suroeste” al igual que la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Campo de Mayo”, la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, el Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos y Financieros y otras Unidades de la Fuerza.

argentina.gob.ar