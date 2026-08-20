Acto en General Rodríguez por el 176° aniversario del fallecimiento del general San Martín

El Intendente Mauro García encabezó el acto por el 176º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, el cual se llevó a cabo en la Plaza Sur, junto a la Asociación Cultural Sanmartiniana de nuestra ciudad.

Allí participaron junto a la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras; la inspectora Jefa Distrital, Graciela Monsalvo; integrantes del Ejecutivo y Legislativo local, miembros del Centro del Veterano de Guerra “Islas Malvinas Argentinas”, instituciones intermedias locales; y vecinos y vecinas de General Rodríguez.

También estuvieron presentes el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez, grupos de Scouts Nº 8 y Guías Nº 9 de la “Medalla Milagrosa”; establecimientos educativos, entre otras entidades.

Allí se realizó una ofrenda floral y un minuto de silencio en honor a la memoria y al legado del Libertador, al pie del monumento que conmemora su figura en la plaza Sur, en el marco de un homenaje sentido de parte de toda la comunidad.

En ese sentido, el jefe comunal, acompañado por el presidente de la Asociación Sanmartiniana, hizo alusión a la importancia de seguir transmitiendo el ejemplo que representa la vida y obra del “Padre de la Patria” en las nuevas generaciones, fomentando el cuidado de la soberanía nacional desde el encuentro con la comunidad.