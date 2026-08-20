Moreno conmemoró al general José de San Martín con un acto y desfile

La actividad reunió a autoridades municipales, veteranos de Malvinas y distintos sectores de la comunidad y dio inicio a la Semana Sanmartiniana El Municipio de Moreno conmemoró el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín con un acto protocolar y un desfile en la Plaza de la Libertad, en Francisco Álvarez, con la participación de autoridades municipales, veteranos de Malvinas y distintos sectores de la comunidad.

La actividad, encabezada por Emmanuel Fernández, presidente del Honorable Concejo Deliberante local, dio inicio a la Semana Sanmartiniana, que continuará hasta el 23 de agosto con talleres y charlas en distintos puntos del distrito, destinados a conocer y mantener vivo el legado del Padre de la Patria.

Las propuestas previstas abordarán distintos aspectos vinculados con la historia y el pensamiento de San Martín, con actividades abiertas a la comunidad.

El cierre de la Semana Sanmartiniana será el domingo a las 10 horas, con un desfile desde el Dique Roggero hasta la Posta Sanmartiniana, ubicada en La Reja. Además, se realizará una peña con música y baile para toda la comunidad.

A continuación, se detalla cómo sigue el cronograma de actividades: -Martes 18 De 18 a 20 horas – Taller “Claves para la comprensión de la gesta sanmartiniana”, a cargo de Marcos Roselli, en el Galpón de Juventudes, Fray Mamerto Esquiú y Ruta 7, Francisco Álvarez. -Miércoles 19 17:30 horas – Charla con masones en el Museo Molina Campos, Molina Campos 364, Moreno. -Jueves 20 De 17 a 19 horas – Taller de sanidad equina y forja de caballos en Las Espuelas, Abramo y Avenida de La Ribera, La Reja. -Viernes 21 17:30 horas – Taller de juegos y merienda en Las Espuelas, Intendente Tulissi y Álvarez Jonte, Francisco Álvarez. -Sábado 22 De 18 a 20 horas – Taller con “Los Colorados del Monte” en Las Espuelas, Intendente Tulissi y Álvarez Jonte, Francisco Álvarez. -Domingo 23 10 horas – Desfile desde el Dique Roggero hasta la Posta Sanmartiniana. Peña con ballets y música en vivo, Camino de la Ribera y Luis J. Pereyra, La Reja. El Gobierno local propone un espacio de encuentro con la historia y el legado del general José de San Martín, para fortalecer la memoria colectiva y poner en valor los símbolos que forman parte de la identidad nacional.