ACV: cuáles son los síntomas que requieren atención inmediata y cómo prevenirlo

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) también afectan a personas jóvenes y su detección es cada vez más frecuente en ese grupo etario.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense señalaron que la hipertensión, el colesterol elevado y la diabetes sin control, junto con el sedentarismo, el tabaquismo y el estrés crónico, son algunos de los factores que aumentan el riesgo.

El ACV ocurre cuando una parte del cerebro deja de recibir el flujo de sangre necesario para obtener oxígeno y nutrientes.

Puede ser isquémico, cuando una arteria se obstruye, o hemorrágico, cuando un vaso sanguíneo se rompe. Se trata de una de las principales causas de muerte y la primera causa de discapacidad.

Cuáles son las señales de alertaReconocer los síntomas y actuar rápidamente puede cambiar el pronóstico.

Entre las principales señales se encuentran:

– Dificultad repentina para mover o levantar uno de los brazos.

– Asimetría en el rostro al sonreír.

– Problemas para hablar o repetir una frase.

– Adormecimiento de un lado del cuerpo.

– Pérdida del equilibrio o dolor de cabeza muy intenso.

Ante la aparición de uno o más de estos síntomas, es fundamental llamar a emergencias y procurar atención médica inmediata, sin esperar a que desaparezcan.

El médico y coordinador de la Red Provincial de ACV, Leandro Tumino, explicó que el tiempo es determinante.

Según indicó, existe una ventana de cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas para administrar determinados tratamientos destinados a destapar la arteria obstruida o controlar el sangrado.

La red de atención en los hospitales bonaerenses

El sistema público de salud de la provincia cuenta con tres Unidades de ACV de alta complejidad, ubicadas en los hospitales San Martín de La Plata, Oscar Alende de Mar del Plata y Alberto Balestrini de La Matanza.

Además, dispone de 44 equipos especializados distribuidos en distintos establecimientos sanitarios.

Entre los hospitales de la región que cuentan con estos equipos se encuentran el Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno; el Vicente López y Planes, de General Rodríguez; el Luis Güemes, de Haedo; el Domingo Mercante, de José C. Paz; y el Balestrini, de La Matanza.Cómo reducir el riesgo

Desde la cartera sanitaria bonaerense indicaron que el 80% de los ACV se puede prevenir mediante el control de los factores de riesgo.

Para ello, recomiendan realizar controles médicos periódicos, tratar la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado, mantener actividad física regular, llevar una alimentación saludable, reducir el consumo de sal y productos ultraprocesados y evitar el tabaco.

Los especialistas también advierten sobre la importancia de atender los factores de riesgo que pueden permanecer sin síntomas durante años.

Detectarlos y tratarlos a tiempo es una de las principales herramientas para prevenir un accidente cerebrovascular.

Con info gba.gob.ar