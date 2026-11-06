Provincia amplía el programa de complemento alimentario para personas con VIH

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció la ampliación del Programa de Asistencia Alimentaria (PAAI) para personas con VIH y condiciones de vulnerabilidad.

A partir de un nuevo acuerdo entre los ministerio de Salud y Desarrollo de la Comunidad se suma a los hijos e hijas de esta población expuestos al VIH en la gestación, parto o lactancia.

En la actualidad el PAAI beneficia a 8.644 personas y consiste en un soporte económico mensual destinado a la compra de alimentos pensado para personas con VIH y en situación de vulnerabilidad socioeconómica que residen en distritos bonaerenses.

A estos destinatarios y destinatarias ahora se suman los niños y niñas nacidas de esa población que hayan estado expuestos.

Esta ampliación resulta estratégica en términos de salud pública, y permite garantizar la continuidad en la atención de esas infancias, favorecer la concurrencia a los controles de salud y completar los estudios de seguimiento.

Para solicitar este aporte o recibir asesoramiento integral sobre los requisitos de acceso, las personas interesadas pueden acercarse al servicio social del hospital público en el que realizan sus consultas médicas o tratamientos para VIH.

gba.gob.ar