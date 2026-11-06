Quemaduras: cómo prevenir accidentes en el hogar y qué hacer ante una lesión

La mitad de las personas que sufren quemaduras son niños y gran parte de estos accidentes ocurre dentro del hogar.

El contacto con líquidos calientes, el fuego y las superficies a altas temperaturas son algunos de los riesgos más frecuentes.

Especialistas advierten sobre la importancia de tomar medidas de prevención y actuar correctamente ante una lesión para evitar que se agrave.

En Argentina, un informe de septiembre de 2025 de la Unidad de Quemados del Hospital Garrahan señaló que todos los días un niño sufre quemaduras moderadas o graves y que el 90% de estos episodios ocurre dentro de la vivienda.

La cocina es uno de los espacios donde se producen más accidentes.

Una taza de líquido caliente, una olla al alcance de los chicos o el mango de una sartén hacia afuera pueden provocar lesiones.

También existen riesgos durante el baño, especialmente cuando el agua está a una temperatura demasiado elevada.Cómo reconocer la gravedad de una quemadura

Las lesiones pueden tener distintos niveles de profundidad.

Las más superficiales provocan enrojecimiento y ardor, mientras que las que afectan capas más profundas de la piel pueden generar ampollas y dolor intenso.

En los casos graves, los tejidos pueden quedar destruidos y la piel presentar un aspecto seco, blanquecino o acartonado, incluso con pérdida de sensibilidad.

Estas situaciones requieren una evaluación médica inmediata, explicó la doctora Yael Borojovich, directora médica del Centro Médico La Plata.

Qué hacer ante una quemadura y qué evitarAnte un accidente, lo primero es alejar a la persona de la fuente de calor y colocar la zona afectada bajo un chorro de agua fresca durante 20 minutos.

También se recomienda retirar anillos, relojes y pulseras antes de que aparezca hinchazón, siempre que no estén adheridos a la piel, y cubrir la lesión suavemente con una gasa o un paño limpio.

Los especialistas advierten que no deben aplicarse remedios caseros como pasta dental, manteca, aceite, hielo o cremas sin indicación médica, ya que pueden agravar la lesión y aumentar el riesgo de infección.

Tampoco hay que romper las ampollas, retirar la piel ni despegar prendas que hayan quedado adheridas a la herida.

La atención médica es imprescindible cuando las quemaduras son profundas o extensas, afectan la cara, las manos, los pies, los genitales o las articulaciones, o fueron provocadas por electricidad o productos químicos.

También requieren atención urgente las lesiones en bebés, niños pequeños y adultos mayores.

Medidas para prevenir accidentes

La prevención comienza con pequeños cambios en la rutina: mantener las asas de las sartenes hacia adentro, alejar los líquidos calientes del alcance de los chicos y evitar que permanezcan solos en la cocina mientras se preparan alimentos.

También es importante mantener cables y estufas fuera de su alcance y controlar la temperatura del agua durante el baño.

La supervisión de los adultos y la adaptación de los espacios de la casa son fundamentales para reducir los accidentes y evitar lesiones que pueden dejar secuelas.