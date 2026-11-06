Virus Shamonda: la OMS actualizó la información sobre el primer caso humano detectado

La OMS actualizó la información sobre el virus Shamonda y advirtió que todavía no puede determinarse el riesgo para la población

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un nuevo informe sobre el virus Shamonda, luego de que Francia notificara el primer caso de infección en un ser humano.

El organismo señaló que, por tratarse de una detección inédita y no haber otros casos confirmados, todavía no cuenta con información suficiente para establecer cuál es el riesgo para la población.

El paciente era un hombre mayor que vivía en el este de Francia y tenía un sistema inmunológico severamente debilitado. Había desarrollado una enfermedad neurológica grave y falleció el 8 de octubre.

Los análisis confirmaron la presencia del virus en distintas muestras biológicas y permitieron descartar otros posibles agentes causantes de la encefalitis.

Por el momento, no se pudo determinar cómo se produjo el contagio.

Una de las hipótesis que se investiga es la transmisión a través de la picadura de insectos del género Culicoides, conocidos como jejenes.

Sin embargo, la OMS aclaró que todavía no hay pruebas que confirmen esa vía de infección en seres humanos.

También se analizan otras posibles fuentes de exposición.

El informe indica que no se detectaron nuevos casos humanos hasta el momento.

Además, las autoridades sanitarias francesas señalaron que, con la información disponible, no identificaron transmisión de persona a persona ni un riesgo sanitario para la población general.Un virus detectado principalmente en animales

El Shamonda es un virus del género Orthobunyavirus que hasta ahora se había identificado principalmente en animales.

Su circulación se detectó durante 2026 en distintos países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Bélgica, Suiza y Países Bajos, con registros en bovinos, caballos y alpacas.

En Francia, las detecciones en animales alcanzaron a 54 departamentos, según los datos incluidos en el informe de la OMS.

La transmisión entre animales se relaciona principalmente con la picadura de jejenes infectados.

La organización recomendó mantener la vigilancia y profundizar las investigaciones para conocer mejor las vías de transmisión y el posible impacto del virus en la salud humana.

También remarcó que la circulación del Shamonda en animales no significa, por sí sola, que exista una transmisión sostenida a las personas.