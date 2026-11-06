Tartamudez: cuáles son sus primeros síntomas y cuándo es necesario consultar a un especialista

La dificultad para hablar con fluidez puede manifestarse durante la infancia y, en algunos casos, continuar hasta la adultez. Identificar las señales y buscar orientación profesional permite acceder a herramientas para mejorar la comunicación.

La tartamudez es un trastorno de la comunicación que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla.

Quienes la presentan saben lo que quieren expresar, pero pueden tener dificultades para hacerlo, ya sea por la repetición o prolongación de sonidos, sílabas y palabras, o por pausas involuntarias al hablar.

Durante los primeros años de vida es frecuente que los niños atraviesen períodos de disfluencia mientras desarrollan sus habilidades lingüísticas.

En muchos casos, estas dificultades desaparecen con el tiempo.

Sin embargo, cuando persisten pueden convertirse en una condición crónica y extenderse hasta la edad adulta.Cuáles son los síntomasLas manifestaciones pueden variar de una persona a otra.

Entre las más habituales se encuentran la dificultad para comenzar una palabra o una oración, la repetición de sonidos o sílabas y la prolongación de determinados sonidos.

También pueden aparecer pausas antes o durante una palabra, el uso de expresiones como «eh» para intentar continuar una frase y una mayor tensión muscular en el rostro o la parte superior del cuerpo.

En algunas personas, las dificultades al hablar están acompañadas por parpadeos rápidos, temblores en los labios o la mandíbula, movimientos involuntarios de la cabeza y apretones de puños.

La tartamudez puede intensificarse en situaciones de estrés, cansancio o ansiedad, así como cuando la persona se siente apurada o presionada.

Hablar frente a un grupo o por teléfono también puede representar un desafío. En cambio, algunas personas logran expresarse con mayor fluidez cuando cantan, hablan solas o lo hacen junto a otras personas.

Cuándo consultar a un especialista

En los niños de entre 2 y 5 años pueden aparecer dificultades temporales en la fluidez del habla como parte del proceso de aprendizaje.

No obstante, es importante consultar a un profesional si el problema se prolonga durante más de seis meses o se vuelve más frecuente a medida que el niño crece.

También se recomienda buscar orientación cuando hablar requiere un esfuerzo físico importante, aparecen tensiones musculares o la dificultad afecta la comunicación en la escuela, el trabajo o los vínculos sociales.

La consulta resulta especialmente importante si la tartamudez genera ansiedad, miedo a participar en conversaciones o situaciones que requieren hablar. Si comienza durante la adultez, también es necesario acudir a un especialista.

Qué tratamientos existenLa tartamudez puede abordarse mediante distintas herramientas, según las necesidades de cada persona.

Entre las alternativas se encuentran la terapia del habla, los dispositivos que ayudan a mejorar la fluidez y la terapia cognitivo-conductual.

El acompañamiento profesional puede ayudar tanto a niños como a adultos a desarrollar estrategias para comunicarse y afrontar las dificultades que aparecen en distintas situaciones cotidianas.