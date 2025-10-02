Adorni: “Próximamente va a haber buenas noticias para todos los argentinos gracias al reconocimiento internacional que tiene el Presidente”

El Vocero Presidencial, Manuel Adorni, subrayó hoy que Javier Milei será el primer presidente sudamericano en mantener una reunión bilateral en el Salón Oval durante el segundo mandato de su par estadounidense, Donald Trump. Además, resaltó la puesta en marcha de la iniciativa del Ministerio de Capital Humano y la ANSES “para que jubilados y pensionados mejoren su capacidad de compra sin afectar las arcas del Estado”.

En conferencia de prensa, Adorni confirmó que Donald Trump invitó formalmente a Javier Milei a la Casa Blanca el próximo 14 de octubre, quien se alojará junto a su comitiva en la Blair House, residencia oficial destinada a los jefes de Estado durante sus estadías en Washington D.C.. Además, el Vocero anticipó que “próximamente va a haber buenas noticias para todos los argentinos gracias al reconocimiento internacional que tiene el Presidente y a las excelentes relaciones bilaterales que mantiene la Cancillería argentina”.

En esa línea destacó el “contundente respaldo” a la Argentina del Tesoro de Estados Unidos y de los organismos multilaterales de crédito, además de los múltiples encuentros del Presidente Milei con importantes empresarios y autoridades de J.P. Morgan, Amazon, Visa y Paramount, entre otros.

El Vocero anunció que el Ministerio de Capital Humano, junto con la ANSES, ofrecerá descuentos del 10% al 20% en comercios y supermercados a 7 millones de jubilados y pensionados de la seguridad social, con reintegros de hasta 120 mil pesos mensuales y beneficios adicionales si la cuenta está en el Banco Nación.

Además, destacó que la medida “no implica costo para el Estado”, ya que los gastos los asume el sector privado, y remarcó que “se trata de un acuerdo sano, a diferencia de controles de precios que generaban desabastecimiento”.

En otro orden de cosas, Adorni se refirió a la deuda que mantiene IOMA (la obra social de la provincia de Buenos Aires) con el Hospital Garrahan, que al 30 de septiembre alcanzaba los 5.709 millones de pesos, mientras que la deuda del Gobierno bonaerense con SAMIC asciende a 425.000 millones de pesos, y señaló que “son datos que reflejan la absoluta hipocresía de quienes votaron la emergencia en discapacidad y marchan en nombre de la salud, mientras le deben plata a los hospitales que dicen defender”.

El funcionario señaló que la ANDIS firmó un convenio con el RENAPER para validar digitalmente la identidad de los beneficiarios y evitar transferencias indebidas por personas fallecidas, mientras que se trabaja con la Secretaría de Innovación para digitalizar los procesos. Afirmó que “la auditoría iniciada al comienzo de la gestión nunca se detuvo” y que hasta hoy se registran 81.159 bajas efectivas entre fallecimientos y renuncias.

Al respecto resaltó que la ANDIS incorporó en su web un botón para que la gente pueda actualizar su dirección de una manera simple y sin salir de su casa, y a su vez abrió dos nuevas sedes de atención, en Paraná y la Ciudad de Buenos Aires, “con el objetivo de agilizar trámites y evitar filas y demoras a los beneficiarios”.



