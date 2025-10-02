General Rodríguez: Capacitación en RCP, DEA y Primeros Auxilios

En el CAPS N°9 de nuestro distrito, la Secretaría de Salud Pública brindó una jornada de capacitación destinada a vecinos y vecinas de General Rodríguez y a trabajadores del propio centro de salud.

Durante la actividad, se compartieron herramientas prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP), uso del desfibrilador externo automático (DEA) y primeros auxilios, fundamentales para salvar vidas en situaciones de emergencia.

Seguimos impulsando instancias de formación y prevención para fortalecer el cuidado de la salud de toda nuestra comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez