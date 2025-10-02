Murió un hombre en la estación de Trasbordo de Moreno: se investiga la secuencia previa

Se trata de una persona de sexo masculino de unos 55 años de edad. La primera información recibida, y refrendada por otras fuentes, señalan que se habría desmayado y cayó sobre el asfalto. Posteriormente habría sido embestido por un colectivo de Transportes La Perlita. Es una versión, que deberá ser investigada por la justicia. Ocurrió alrededor de las 18.30 de este jueves 2 de octubre a la altura de la parada de los recorridos 36 y 4, a pocos metros del cruce de las calles Alcorta Norte, Belgrano y Uruguay, a la salida de la estación de Trasbordo del centro de Moreno. Imagen gentileza: Noelia Giselle Cubilla