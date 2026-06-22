Adultos mayores de General Rodríguez participaron de una jornada de memoria y reflexión

En el marco de las actividades por el 50° aniversario del golpe de Estado cívico-militar, 43 concurrentes de la Casa Municipal de Adultos y Adultas Mayores Eva Perón realizaron una visita a distintos espacios emblemáticos vinculados a la memoria y los derechos humanos.

Durante la jornada recorrieron la ex ESMA, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y los espacios de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, lugares que forman parte de la historia reciente de nuestro país y que invitan a reflexionar sobre la importancia de la memoria colectiva.

La actividad permitió compartir experiencias, fortalecer el conocimiento histórico y promover el diálogo intergeneracional, en una jornada marcada por la emoción y el compromiso con los valores democráticos.

Desde el Municipio destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro y reflexión, reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia como pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Municipalidad de General Rodríguez