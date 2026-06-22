Messi brilló con un doblete y Argentina dio un paso clave en el Mundial

La Selección argentina consiguió una valiosa victoria por 2 a 0 frente a Austria en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la próxima instancia del certamen.

Una vez más, Lionel Messi fue la gran figura del encuentro al convertir los dos goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El capitán abrió el marcador en la primera etapa con una definición precisa y volvió a aparecer en el tiempo de descuento para sellar el resultado definitivo tras una jugada que se resolvió luego de varios rebotes en el área rival.

Con esta actuación, el rosarino alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y continúa ampliando su récord como máximo goleador de la historia de los Mundiales.Argentina mostró solidez durante gran parte del partido y sumó tres puntos fundamentales para mantenerse en lo más alto de su grupo.

El equipo volverá a presentarse en la próxima fecha con el objetivo de confirmar su clasificación y seguir consolidando su candidatura en la máxima cita del fútbol internacional