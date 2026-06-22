Más de 180 familias de Moreno recibieron certificados sobre sus terrenos

La Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, otorgó documentación paso fundamental para la escrituración de las viviendas que construyeron en los terrenos adjudicados.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, entregó 188 certificados de adjudicación de terrenos a familias del barrio 6 de Enero en el municipio de Moreno. La documentación representa una instancia clave en el proceso de regularización dominial para acceder al título de propiedad definitivo de sus viviendas y sumarse a los bonaerenses que ya poseen la escritura de su casa, lo que les otorga seguridad jurídica sobre su hogar.

La actividad se realizó en el polideportivo municipal Diego Armando Maradona, en la localidad de Cuartel V, y fue encabezada por el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini, junto al administrador general del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), Leonardo Grosso. En ese marco, también recorrieron las instalaciones del espacio, equipado para la realización de distintas actividades deportivas y recreativas.

Durante el acto, Pascolini reafirmó el compromiso del gobernador Axel Kicillof y del ministro Andrés Larroque con las políticas de regularización dominial y acceso al hábitat y destacó “el valor que cada certificado tiene para las familias, no solo como un derecho legal sino también como símbolo de inclusión y pertenencia”.

En ese sentido, subrayó la importancia de la articulación entre el Estado provincial y el municipio: “Este trabajo conjunto garantiza el derecho al hábitat a más familias bonaerenses”.

Por su parte, Grosso agradeció a los equipos provinciales y municipales que desarrollan esta tarea y resaltó el acompañamiento que brindan a las familias durante todo el proceso de regularización.

“Este acompañamiento fortalece el rol del Estado en garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de la comunidad”, afirmó.

De la actividad también participaron el director provincial de Regularización de Hábitat, Roberto Perito; la jefa del Departamento Social, Adriana Di Bernardi y el equipo de asistentes del área; la jefa de Gabinete del IDUAR, Gabriela González; el coordinador de Tierras municipal, Mariano Montenegro; y la directora general de Regularización Dominial, Romina Selzer.

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