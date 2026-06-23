La PFA secuestró más de un kilo de Tusi y detuvo a dos hombres en Caseros

En un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), secuestraron en el partido de Tres de Febrero una importante cantidad de droga destinada a ser distribuida en dicha zona.

El operativo tuvo lugar durante recorridas en la vía pública en prevención de delitos federales realizadas por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Tres de Febrero dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de esta Institución. En la intersección de las calles Valentín Gómez y Magdalena los uniformados observaron a dos individuos en actitud sospechosa.

Estos al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga. Tras una breve persecución los mismos fueron reducidos mediante el uso de la fuerza mínima indispensable. Ante testigos y conforme a la normativa vigente, se realizó la requisa de ambos sujetos, hallando en poder de uno de ellos una bolsa con varias bolsitas conteniendo un material polvoriento de color rosa y celeste.

Las pruebas químicas practicadas en el lugar determinaron que se trataba de Tusi (ketamina y sus derivados), droga sintética de alto impacto en el mercado ilegal, por un peso de 1,47 kilos.

De esta manera, se realizó la consulta pertinente a la UFI N°16 de San Martín, a cargo del Dr. Marcelo Fabián Maneyro, quien dispuso la detención de los dos sujetos y el secuestro de la droga y un teléfono celular.Los detenidos argentinos de 26 y 29 años respectivamente junto con los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

Con info PFA