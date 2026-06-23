Entregaron mochilas y útiles en el CEC N°801 de General Rodríguez

El pasado viernes se llevó adelante la entrega de mochilas con útiles escolares para 283 estudiantes del Centro Educativo Complementario (CEC) N° 801, en una iniciativa articulada entre la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Rodríguez.

La jornada contó con la participación del intendente Mauro García; la inspectora jefa distrital, Graciela Monsalvo; la presidenta del Consejo Escolar, Noelia Bernasconi y la directora de Educación, Violeta Sueiro, quienes acompañaron a la comunidad educativa en este importante encuentro.

Durante el acto, las y los estudiantes compartieron palabras sobre la importancia que tiene el CEC N° 801 en sus trayectorias educativas y en su vida cotidiana. Además, una madre integrante de la cooperadora brindó un emotivo mensaje, destacando el compromiso de toda la comunidad educativa y recordando el 56° aniversario de la institución que se conmemoró el pasado 2 de junio.

Las mochilas entregadas fueron destinadas a estudiantes de los distintos niveles.

Los niños y niñas del jardín recibieron kits con témperas, plastilinas y materiales para actividades plásticas, mientras que las mochilas destinadas a estudiantes de primaria y secundaria incluyeron útiles escolares, cuadernos y carpetas.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de uno de los estudiantes de la institución, quien interpretó dos canciones con su charango, celebrando así este encuentro junto a las familias, docentes, autoridades y toda la comunidad educativa presente.A través de estas acciones, el Municipio y la Provincia continúan fortaleciendo el acompañamiento a las trayectorias educativas y garantizando el acceso a herramientas fundamentales para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez