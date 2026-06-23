Educación

Entregaron mochilas y útiles en el CEC N°801 de General Rodríguez

Posted on by rodrigos
22
Jun

El pasado viernes se llevó adelante la entrega de mochilas con útiles escolares para 283 estudiantes del Centro Educativo Complementario (CEC) N° 801, en una iniciativa articulada entre la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Rodríguez.

La jornada contó con la participación del intendente Mauro García; la inspectora jefa distrital, Graciela Monsalvo; la presidenta del Consejo Escolar, Noelia Bernasconi y la directora de Educación, Violeta Sueiro, quienes acompañaron a la comunidad educativa en este importante encuentro.

Durante el acto, las y los estudiantes compartieron palabras sobre la importancia que tiene el CEC N° 801 en sus trayectorias educativas y en su vida cotidiana. Además, una madre integrante de la cooperadora brindó un emotivo mensaje, destacando el compromiso de toda la comunidad educativa y recordando el 56° aniversario de la institución que se conmemoró el pasado 2 de junio.

Las mochilas entregadas fueron destinadas a estudiantes de los distintos niveles.

Los niños y niñas del jardín recibieron kits con témperas, plastilinas y materiales para actividades plásticas, mientras que las mochilas destinadas a estudiantes de primaria y secundaria incluyeron útiles escolares, cuadernos y carpetas.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de uno de los estudiantes de la institución, quien interpretó dos canciones con su charango, celebrando así este encuentro junto a las familias, docentes, autoridades y toda la comunidad educativa presente.A través de estas acciones, el Municipio y la Provincia continúan fortaleciendo el acompañamiento a las trayectorias educativas y garantizando el acceso a herramientas fundamentales para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez