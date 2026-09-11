Advierten sobre loteos irregulares en Rodríguez y celebran el lanzamiento de créditos hipotecarios

El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, Carlos Di Pascuale, advirtió sobre la comercialización de emprendimientos inmobiliarios irregulares en General Rodríguez. En la institución recibieron cartas documentos por parte de la municipalidad solicitando que los matriculados se abstengan de vender estos lotes. Además, Di Pascuale analizó positivamente el anuncio de nuevos créditos hipotecarios, que podrían revitalizar un mercado deprimido.

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