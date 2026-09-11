Femicidio en Ituzaingó: “No la maté, la amaba”, aseguró el acusado en un video

Elías Barrionuevo, de 19 años, fue detenido en General Rodríguez acusado del crimen de Camila Ruth Castro.

Antes de su arresto filmó un video en el que sostuvo que el hecho fue “imprevisto” y afirmó que “no la mató” y que la amaba.

El joven de 19 años acusado del femicidio de Ruth Castro, ocurrido en Ituzaingó, grabó un video antes de ser detenido en el que dio su versión sobre lo sucedido y rechazó las acusaciones en su contra.

Barrionuevo aseguró que había llegado a la vivienda de Almagro al 2500 para buscar un perro y afirmó que allí se produjo una discusión con el padre de la víctima.

Según su relato, ambos comenzaron a forcejear y durante el enfrentamiento se produjeron varios disparos.

El acusado sostuvo que no sabía que había un arma y afirmó que Ruth recibió uno de los disparos durante el forcejeo. También relató que intentó asistirla cuando la vio herida y que posteriormente quedó en estado de shock.

Tras conocer que la joven había fallecido, Barrionuevo aseguró que la amaba y negó haber tenido intención de hacerle daño.

“No la maté, no soy un asesino, no soy un femicida”, manifestó en la grabación.

En el video, realizado mientras se encontraba encapuchado, también expresó su intención de entregarse a las autoridades y afirmó que quería contar “la verdad”.

Además, señaló que ambos tenían planes de vivir juntos y formar una familia.

El hecho ocurrió durante una discusión en una vivienda de Ituzaingó.

Ruth fue trasladada al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde se constató su fallecimiento, mientras que su padre, Jorge González, también resultó herido y permanece fuera de peligro.Barrionuevo fue detenido posteriormente en General Rodríguez.

En el marco de la investigación también fueron detenidos Héctor Nahuel Lobo y Carlos Míguez, acusados de encubrimiento por haberle dado alojamiento el mismo día del crimen.