La inflación volvió a bajar: fue del 1,7% en agosto

El IPC registró una desaceleración respecto de julio, cuando había alcanzado el 2,1%.

En los últimos 12 meses acumuló una suba del 33,5% y en lo que va del año llegó al 21,3%.

La inflación registró una nueva desaceleración en agosto y se ubicó en el 1,7%, según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata del menor nivel registrado en 14 meses.

El resultado representó una baja respecto del 2,1% de julio y permitió retomar la tendencia descendente de los precios.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un incremento del 21,3% durante los primeros ocho meses del año y del 33,5% en los últimos 12 meses.

Entre las distintas categorías, la inflación núcleo avanzó 1,8%, mientras que los precios regulados aumentaron 2,2%.

En cambio, los precios estacionales registraron una baja del 0,9%.

Por divisiones, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la que más aumentó, con un 2,8%, seguida por Educación, que tuvo una suba del 2,5%.

En el otro extremo, Recreación y cultura no registró variaciones, mientras que Prendas de vestir y calzado presentó una baja del 0,6%.

Desde Cohen Aliados Financieros señalaron que el dato confirma la continuidad del proceso de desinflación, aunque remarcaron que la inflación núcleo mantiene cierta resistencia y se ubicó por encima del nivel general.

La consultora destacó además el comportamiento de los precios estacionales, que habían aumentado durante julio y registraron una corrección en agosto.