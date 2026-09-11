Una carta inédita de 1833 aporta nuevos detalles sobre la ocupación británica de Malvinas

El documento, enviado por el gobernador bonaerense Juan Ramón Balcarce a su par tucumano Alejandro Heredia, fue escrito pocas semanas después del desembarco británico en Puerto Soledad.

Una carta oficial fechada el 26 de enero de 1833 recupera el relato de las autoridades argentinas sobre la ocupación británica de las Islas Malvinas, ocurrida semanas antes en Puerto Soledad.

El documento, de cuatro hojas, fue enviado por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, al mandatario tucumano Alejandro Heredia.

Para reconstruir los acontecimientos, Balcarce tomó como referencia el informe elaborado por José María Pinedo, comandante de la goleta Sarandí.

La misiva describe el desembarco de la corbeta británica HMS Clio y las exigencias formuladas por su comandante, John Onslow, quien reclamó el retiro del pabellón argentino y la salida de las tropas y habitantes de las islas.

Pinedo dejó asentadas distintas protestas frente a la decisión británica y sostuvo que no podía aceptar la orden sin instrucciones de su Gobierno.

Finalmente, la Sarandí abandonó el lugar, mientras que las fuerzas británicas desembarcaron e izaron su bandera.

Más allá de la descripción de los hechos, la carta refleja la posición de Buenos Aires frente a lo ocurrido. Balcarce calificó la ocupación como una agresión y cuestionó que proviniera de un país con el que Argentina mantenía relaciones de amistad y comercio.

El gobernador también manifestó la decisión de reclamar una reparación, defender los derechos argentinos sobre las islas y buscar el reconocimiento de esas pretensiones por parte de Gran Bretaña.

La carta constituye un valioso testimonio contemporáneo sobre la ocupación de 1833 y sobre la reacción de las autoridades argentinas ante uno de los episodios centrales de la historia de la cuestión Malvinas.

El documento quedó incorporado al patrimonio documental conservado en Tucumán.