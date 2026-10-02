Agenda de octubre en la Biblioteca de Naturaleza Giordano Padoani

Un espacio de entrada libre y gratuita con propuestas de lectura, escritura, ciencia y educación ambiental en la Reserva Natural “Los Robles”

El Municipio de Moreno presenta las actividades de la agenda cultural de octubre de la Biblioteca de Naturaleza “Giordano Padoani”, ubicada dentro de la Reserva Natural “Los Robles”, B. Juárez y A. Williams, La Reja, que forma parte del Distrito Ecológico Roggero (DER).

La propuesta reúne talleres de escritura, recorridas guiadas, actividades científicas y jornadas de lectura para distintas edades, con entrada libre y gratuita.

El sábado 3, de 15 a 17 horas, se realizará el Taller de Escritura Narrativa, bajo el eje “Diarios, cartas, autobiografía y escritura del yo”.

Se leerán fragmentos de diarios de Rosario Bléfari, L. Acevedo, Barthes, Kafka y Fogwill. La actividad está destinada a mayores de 15 años, con inscripción previa por WhatsApp y cupos limitados.

El sábado y domingo, de 14 a 18 horas, se podrá recorrer la muestra “Juguemos en el mundo – María Elena Walsh”, con una visita guiada. La actividad es apta para todo público.

En tanto, el domingo 4, a las 11 horas, se llevará a cabo “Eco-Papel: Laboratorio de Reciclaje”, con una duración de 90 minutos. El taller propone una introducción sobre la importancia de reciclar y el proceso de realización de papel reciclado.

Es una actividad para todas las edades y quienes participen podrán llevarse sus producciones.

También el domingo, de 15 a 17 horas, se realizará Ciencia en la Biblio – La Luz.

La propuesta permitirá conocer las propiedades de la luz mediante experiencias sobre fenómenos como la refracción, la descomposición de la luz y el modo en que esto afecta a la naturaleza.

La actividad estará a cargo del profesor Adrián Genes.

El sábado 10, de 14 a 18 horas, se realizará el cierre de la muestra “Juguemos en el mundo – María Elena Walsh”, con una última recorrida guiada, apta para todo público.

El domingo 11, a las 15 horas, tendrá lugar “Así se hizo Nuestra Tierra – Leyendas y Mitos Originarios de América”, una jornada de lectura de mitos y leyendas de los pobladores originarios de nuestro territorio, con relatos de los pueblos originarios Guaraníes y Quichuas.

El sábado 17, de 15 a 17 horas, se realizará nuevamente el Taller de Escritura Narrativa, bajo el eje “Diarios, cartas, autobiografía y escritura del yo”.

En esta oportunidad se leerán textos de Gabriela Bejerman, Osvaldo Baigorria, Néstor Perlongher y Alejandra Pizarnik.

La actividad está destinada a mayores de 15 años, con inscripción previa por WhatsApp y cupos limitados.

El domingo 18, de 15:30 a 17:30 horas, se desarrollará Ciencia en la Biblio – Ciencia e Historia, con una propuesta dedicada a Rita Schapelli, primera científica del CONICET de Moreno. La actividad es apta para todo público.

Siguiendo con el cronograma, el sábado 24, de 15:30 a 17:30 horas, tendrá lugar “En Una Ocasión Tan Ruda – Taller de escritura y lectura de poesías”, con el tercer encuentro, bajo el eje “Amor al barrio, Paisaje Urbano: Ciudades y barrios”.

Se leerán textos de Loshua, Inés Púrpura, Julia Enriquez, Luciana Caamaño y Gonzalo Montenegro. La actividad está destinada a mayores de 15 años y no se necesita experiencia previa.

El domingo 25, de 15:30 a 17:30 horas, se realizará nuevamente Ciencia en la Biblio – Ciencia e Historia, con una propuesta dedicada a Rita Schapelli, primera científica del CONICET de Moreno.

La actividad es apta para todo público.

Finalmente, el sábado 31, de 15 a 17 horas, se llevará a cabo el Taller de Escritura Narrativa, bajo el eje “Mis modelos de conducta”, con lectura de John Waters.

La actividad está destinada a mayores de 15 años, con inscripción previa por WhatsApp y cupos limitados.

Para más información sobre la agenda y futuras actividades pueden hacer consultas al Tel: 11-3957-3154

De esta manera, el Gobierno local continúa promoviendo propuestas culturales, educativas y científicas de acceso para la comunidad, en un espacio que integra lectura, aprendizaje y naturaleza.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno