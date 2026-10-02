Promocional Amateur: se definen los finalistas por el segundo ascenso a la Primera C

Defensores de Glew llega con ventaja tras ganar en la ida, mientras que Deportivo Metalúrgico y Social Atlético Televisión igualaron y mantienen abierta su serie.

Los partidos de vuelta se disputarán este sábado y el lunes, respectivamente.

Las semifinales del Reducido del Torneo Promocional Amateur entran en su etapa decisiva.

Tras los encuentros de ida, los cuatro equipos buscarán un lugar en la final, que otorgará la posibilidad de disputar la promoción por el ascenso.

En uno de los cruces, Defensores de Glew se impuso por 1-0 ante Uribelarrea como visitante, en el estadio Alberto Pinto Caetano.

El único gol del encuentro lo convirtió Lautaro Ojeda Leiva, con un preciso tiro libre a los 49 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, el Albinegro llegará a la revancha con una ventaja mínima.

El partido decisivo se jugará este sábado 3 de octubre, desde las 15, en el estadio Glorioso de Parque Roma.

El encuentro contará con el arbitraje de Tomás Aybar.La otra semifinal quedó abierta luego del empate 1-1 entre Deportivo Metalúrgico y Social Atlético Televisión (SAT), en el estadio Ciudad de San Miguel.

Rodrigo Acosta Barrios adelantó al Metalero a los nueve minutos de juego, mientras que Rodrigo Suárez marcó la igualdad para el conjunto de la Tale antes de la media hora.

Ninguno logró volver a convertir y la definición quedó pendiente para la revancha.

El segundo encuentro se disputará el lunes 5 de octubre, a las 13, en el estadio 12 de Agosto, con Martín Morenza como árbitro.Así, Defensores de Glew y Uribelarrea definirán el primer finalista, mientras que Deportivo Metalúrgico y SAT harán lo propio en Moreno.

Los ganadores de ambas series se enfrentarán en la final del Reducido por un lugar en la promoción por el ascenso.