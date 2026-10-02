Cartelera de octubre en el Teatro Marechal

Las entradas son gratuitas y se retiran una hora antes de cada función

El Municipio presenta la programación de octubre del Teatro Municipal «Leopoldo Marechal», con propuestas culturales para toda la comunidad que incluyen música, teatro, humor, cine y encuentros corales.

Las actividades son de entrada libre y gratuita, y las localidades se retiran una hora antes de cada función en Asconapé 85, Moreno Centro.

La agenda comenzará el sábado 3, a las 20 horas, con un Encuentro Musical organizado por la Sociedad Francesa de Moreno. Participarán el Coro de la Sociedad Francesa de Moreno, el Coro Mayor de la UNO, el Coro Rotary Club de Paso del Rey y el Coro Polifónico Municipal de Moreno, con un repertorio variado de tango, rock y folklore acompañado por músicos en vivo.

El jueves 8, a las 18 horas, se proyectará el documental «Manifiesto de Zuhair Jury», una propuesta de la Coordinación General de Derechos Humanos local para celebrar y homenajear la vida y obra de este referente de la cultura argentina.

El viernes 9, a las 21 horas, se presentará «La Misma», una obra de teatro que propone un recorrido por el mundo femenino, donde los límites entre lo onírico, lo metafísico y lo real se diluyen.

Las historias transitan un espacio íntimo vinculado con el barrio y presentan distintas experiencias y roles de las mujeres.

El sábado 10, con funciones a las 19, 20:30 y 22 horas, llegará «Otra de Tiros», Episodio 7, «Herencia», una comedia payasesca ambientada en el lejano Oeste. La saga presenta un episodio nuevo cada mes, con nuevas aventuras de sus personajes durante su segunda temporada.

El viernes 16, a las 20:30 horas, se presentará «Reparadas con Cinta», un espectáculo de stand up de Mery Badini, Flavia Vilar y Yanina Bouche.

La propuesta aborda con humor la realidad de las mujeres maduras, la menopausia, los cambios del cuerpo, las relaciones de pareja, la maternidad y los tratamientos antiage.

El sábado 17, a las 21 horas, llegará «Gonzalo Gorosito. 10 años con la música», un concierto que recorrerá los tres materiales discográficos del artista, «Ahora sé, puedo ser» de 2016, «Tantos sueños» de 2019 y «Un nuevo despertar» de 2023. Además, incluirá un adelanto de las nuevas canciones de su próximo álbum, previsto para 2027.

El viernes 23, a las 21 horas, se presentará «Castelli, el Rayo», una obra de teatro histórica que narra los días excepcionales de Juan José Castelli, abogado de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que se convirtió en comandante del ejército revolucionario de la Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

El sábado 24, a las 20 horas, se presentará el Coro Municipal de Moreno junto al grupo invitado Ibirá Pitá.

La propuesta reunirá voces, guitarra, bombo y violonchelo para recorrer historias y expresiones de nuestro folklore en una noche de encuentro y tradición musical.

Finalmente, el viernes 30, a las 21 horas, llegará «In Articulo Mortis», una obra de teatro de terror basada en «El caso del señor Valdemar», de Edgar Allan Poe.

La historia presenta al doctor «P» y a su asistente, la señorita «L», quienes exponen los hechos relacionados con el caso del señor Valdemar y un experimento destinado a revolucionar la ciencia médica.

Para más información sobre la programación y futuras actividades, se puede consultar las redes sociales oficiales del teatro @teatromarechalmoreno De esta manera, el Gobierno local promueve el acceso a propuestas culturales gratuitas y de calidad, con una programación que fortalece la participación de la comunidad y acompaña el desarrollo de la producción artística local.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno