Agenda de septiembre en la Biblioteca de Naturaleza Giordano Padoani

Un espacio, de entrada libre y gratuita, para el encuentro y la lectura en la Reserva Natural “Los Robles”

El Municipio de Moreno presenta las actividades de la agenda cultural de septiembre de la Biblioteca de Naturaleza “Giordano Padoani”, ubicada dentro de la Reserva Natural “Los Robles”, B. Juarez y A. Williams, La Reja y que forma parte de Distrito Ecológico Roggero (DER).

Un espacio donde la lectura, la educación ambiental y la cultura se integran en pleno entorno natural para vecinas, vecinos y visitantes. De entrada libre y gratuita.

El sábado 12, de 15:30 a 17:30 horas, se llevará a cabo el primer encuentro de “En Una Ocasión Tan Ruda”. Un taller de escritura y lectura de poesías bajo el eje La naturaleza como desastre.

La propuesta incluirá la lectura de “Mi nombre es Julio Emanuel Pasculli” (2017), de Francisco Bitar. La actividad está destinada a mayores de 15 años.

El domingo 13, a las 15 horas, se desarrollará la actividad Ciencia en la Biblio: ¿Qué ves cuando no ves? La ciencia de los sentidos. Una propuesta que permitirá experimentar el funcionamiento de los sentidos a través de una propuesta sensorial y la lectura de un cuento en lenguaje braille.

También a las 15 horas, habrá una jornada de lectura sobre los pueblos originarios Guaraníes y Quichuas: “Así se hizo Nuestra Tierra. Leyendas y Mitos Originarios de América”.

El sábado 19, de 15 a 17:30 horas, se proyectará el documental “Esto es Fracking”, de Rocío Rodríguez Almaraz y Paula Otero en el marco del ciclo “Cine bajo el Roble”.

La propuesta está destinada a mayores de 16 años y dará inicio a una serie de debates, películas y documentales ambientales.

El domingo 20, de 15 a 17 horas, se realizará Ciencia en la Biblio: Capítulo La luz. A brillar mi amor. Se abordarán las propiedades de la luz mediante experiencias sobre fenómenos como la refracción, la descomposición de la luz y su relación con la naturaleza. La actividad contará con la participación de Andrea Ferreira, profesora de Física.

El sábado 26, de 15:30 a 17:30 horas, tendrá lugar el segundo encuentro de “En Una Ocasión Tan Ruda”. Un taller de escritura y lectura de poesías bajo el eje Me atravesaba un río. Poesía sobre paisajes marítimos, ríos, arroyos y lagunas.

El encuentro incluirá textos de Héctor Viel Temperley, Juanele Ortiz, Alfonsina Storni, Washington Atencio, Diana Bellessi, Fogwill, Gabriela Bejerman y Haroldo Conti.

La actividad está destinada a mayores de 15 años.

Finalmente, el domingo 27, de 16 a 17:30 horas, se realizará “Cuentos en la biblioteca”. Una propuesta de lectura de cuentos infantiles, para niñas y niños desde los 3 años, con temática vinculada a la naturaleza y habrá una actividad artística de cierre.

Para más información sobre la agenda y futuras actividades pueden hacer consultas al Tel: 11-3957-3154.

De esta manera, el Gobierno local promueve el acceso a propuestas culturales gratuitas y de calidad que fortalece la participación de la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno