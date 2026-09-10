El municipio incorporó 70 nuevos agentes a la Guardia Urbana de la comuna

Para ampliar la presencia territorial y las tareas de prevención en los barrios

El Municipio de Moreno incorporó 70 nuevos agentes a la Guardia Urbana municipal en un acto encabezado por la intendenta, Mariel Fernández, acompañada por el secretario de Seguridad, Ismael Castro, en el Instituto de Formación en Seguridad Pública en Paso del Rey. Una decisión política que fortalece la seguridad y la prevención en el distrito.

Durante el acto, la jefa comunal destacó: “Como parte del Plan Integral de Seguridad, además de prevenir el delito, también lo combatimos, principalmente con el hostigamiento al narcomenudeo.

A su vez, acompañamos a las personas en consumo y a sus familias, y brindamos oportunidades educativas, culturales, deportivas y de trabajo.

Si bien vivimos un momento difícil en la Argentina, nuestra mirada integral de la seguridad resulta en políticas efectivas”, y concluyó: “Felicitaciones a las y los nuevos agentes que asumen la gran responsabilidad de cuidar a las familias de Moreno”.

Las personas seleccionadas, tras una convocatoria pública que realizó el Municipio en abril pasado entre dos mil vecinos y vecinas, realizaron una capacitación integral que incluyó contenidos teóricos y prácticas vinculadas con las funciones de protección, procedimientos de tránsito y abordaje de situaciones de violencia recibidas en el Instituto de Formación en Seguridad Pública, con la colaboración del Instituto Universitario Policial Provincial “Juan Vucetich”.

De esta forma, están calificados para intervenir de forma justa y profesional.

La incorporación de las y los nuevos agentes permitirá cubrir todas las cuadrículas con presencia de la Policía Bonaerense y la Patrulla Urbana, gracias a la inversión en infraestructura y al fortalecimiento de los dispositivos de seguridad que aumentará la capacidad operativa en tareas de prevención.

Estuvieron también presentes, el secretario general del Instituto Universitario “Juan Vucetich”, Hernán Legani y el secretario de extensión Universitaria del instituto universitario “Juan Vucetich”, Damián García, además de autoridades de la Policía Bonaerense.

De esta manera se consolida una política pública impulsada por Mariel Fernández que mediante la incorporación de personal capacitado y el fortalecimiento de recursos operativos amplía su capacidad de respuesta ante las demandas de seguridad y prevención.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno