Agua de Oro: secuestro de drogas y un detenido tras un allanamiento

Gracias al trabajo articulado entre la Policía, el Poder Judicial y el Municipio de General Rodríguez, se llevó adelante un allanamiento en el barrio Agua de Oro que permitió desarticular un punto de comercialización de estupefacientes que eran vendidos en lugares deportivos de nuestra ciudad.

Durante el procedimiento se secuestraron 67 envoltorios de cocaína y medio kilo de marihuana en cogollos, ambos preparados para la venta. Además, se incautó dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, un arma de fuego calibre .22 con numeración suprimida, una réplica y elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

Como resultado, una persona de 43 años fue aprehendida. La investigación se inició a partir de una denuncia por abuso sexual agravado de un menor y continúa en curso con la intervención de la Ayudantía Fiscal Especializada en Estupefacientes, la UFI N° 10 de General Rodríguez y los Juzgados de Garantías N° 2 y 3 del Departamento Judicial.Seguimos trabajando de manera coordinada para fortalecer la seguridad y cuidar a cada vecino y vecina de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez