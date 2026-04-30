Kicillof: “El Gobierno nacional busca descargar la crisis sobre las espaldas de los gobiernos provinciales y municipales”

El gobernador Axel Kicillof se reunió este miércoles con intendentes e intendentas que reclamaron en el Ministerio de Capital Humano por fondos adeudados por el Gobierno nacional en materia de asistencia alimentaria.

Fue en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), en la Ciudad de Buenos Aires, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

En ese marco, Kicillof afirmó: “El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles”. “El plan de Javier Milei obedece a una lógica perversa, en la que se apunta a que todas las consecuencias de sus políticas se descarguen sobre las espaldas de los gobiernos provinciales y municipales”, agregó.

“Si la Argentina hoy no está incendiada, es pura y exclusivamente por el inmenso trabajo de contención y acompañamiento que realizan los intendentes e intendentas en cada uno de sus distritos», sostuvo el Gobernador y concluyó: “Sabemos que no podemos esperar otra cosa de parte de un presidente que prometió destruir el Estado desde adentro: en la Provincia vamos a seguir trabajando con todos los gobiernos locales para reducir el daño que Milei les está generando a las familias bonaerenses”.

“Hemos venido a reclamar por una situación crítica que están atravesando muchos bonaerenses como consecuencia de los recortes del Gobierno nacional. Exigimos que terminen con los ajustes y que le den a nuestra Provincia todos los recursos que nos adeudan”, señaló Magario.En un documento las autoridades solicitaron la revisión y actualización de los montos asignados al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y la incorporación de financiamiento nacional para el Programa MESA.

Por su parte, Larroque sostuvo: “Llevamos al Ministerio de Capital Humano de la Nación el reclamo por una deuda de más de $220.000 millones sobre el programa SAE”.

“Mientras tenemos una inflación cercana al 40%, la ministra Pettovello plantea un incremento de los recursos del 4%: le pedimos a Milei y a sus funcionarios que se hagan cargo de la realidad y paguen las deudas que tienen con la Provincia”, expresó.El SAE bonaerense es el principal programa alimentario del país, alcanzando a más de 2,5 millones de estudiantes. Frente a la caída de la inversión real del Gobierno nacional -históricamente aportaba el 33% y en la actualidad alcanza el 14%- la provincia de Buenos Aires incrementó un 30% los recursos, llegando a una inversión anual total de $553.910 millones.

“Nos convocamos intendentes e intendentas bonaerenses de distintos partidos políticos para exigirle al Gobierno nacional que cumpla inmediatamente con los comedores escolares y deje de jugar con la comida de los jóvenes”, subrayó Espinoza.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Trabajo, Walter Correa; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; legisladores provinciales; intendentes e intendentas bonaerenses.

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