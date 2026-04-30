La municipalidad de Moreno tuvo un déficit de 31 mil millones de pesos durante el ejercicio 2025

El dato fue confirmado por el concejal Lucas Franco, miembro del bloque oficialista Fuerza Patria, durante la primera sesión especial del Concejo Deliberante, donde se debatió la rendición de cuentas del Estado municipal. El presupuesto 2025 asignaba gastos por 354 mil millones de pesos, pero se ejecutaron 303 mil millones. Se percibieron, por todo concepto, casi 273 mil millones de pesos. Por lo tanto el déficit fue de 31 mil millones. Las explicaciones de esta situación, en la voz del edil perteneciente a la bancada mayoritaria.