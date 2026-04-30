El análisis de cuentas municipal mostró gastos en lujosos banquetes: Sushi, langostinos y champagne

En la rendición de cuentas del municipio de Moreno, en una sesión especial realizada el pasado martes en el Concejo Deliberante, mostró algunos gastos suntuosos. La edil de La Libertad Avanza Ingrid Flessa se refirió a un servicio de catering para 25 invitados. Se realizó el 20 de diciembre del 2024, en el acto de homenaje por el aniversario de la policía de la provincia de Buenos Aires, y que se desarrolló en Moreno para la cúpula de la fuerza de seguridad a nivel local. El gasto fue solicitado por la secretaría de Seguridad y lleva la firma del profesor Ismael Castro, quien está al frente del área. Entre otros ítems, la comida incluyó langostinos, empanadas de matambre y hongos, mini chase and bacon Burger (?) y por supuesto, sushi. Brindaron con champagne. El gasto fue de 1.258.250. Poco más de 50.000 pesos por cabeza. Fue imputado en enero del 2025. El valor actualizado por inflación a marzo del 2026 (48%) es de 1.861.000 pesos. Una situación similar detectó en la secretaría de Salud.