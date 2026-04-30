La Matanza: detuvieron a un policía acusado de matar a una mujer tras un intento de robo

Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido en el partido bonaerense de La Matanza, acusado de haber matado a una mujer en el marco de un intento de robo ocurrido durante la madrugada.

Según se informó, el agente, que se encontraba de civil y fuera de servicio, denunció haber sido abordado por motochorros en la vía pública.

En ese contexto, extrajo su arma reglamentaria y efectuó varios disparos, lo que provocó la fuga de los sospechosos.

Como consecuencia del hecho, uno de los presuntos delincuentes dejó rastros de sangre durante la huida, mientras que la mujer se desplomó a pocos metros del lugar.

Fue trasladada a un centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento a causa de una herida de bala.

Tras el episodio, se realizaron peritajes en la zona, donde se secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros, proyectiles, una réplica de arma de fuego, una gorra y una motocicleta.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de homicidios de La Matanza, que dispuso la detención del efectivo mientras se analizan las circunstancias del hecho y se busca determinar si su accionar se encuadra o no en una situación de legítima defensa.

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