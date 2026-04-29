Allanamiento por amenazas a una escuela en General Rodríguez

Un allanamiento fue realizado en el partido de General Rodríguez en el marco de una investigación por intimidación a una institución educativa a través de redes sociales.

El procedimiento se llevó adelante tras un trabajo coordinado entre la Policía, el Poder Judicial y el Municipio, que permitió esclarecer el hecho. Como resultado de la investigación, se determinó la responsabilidad de una adolescente de 14 años, estudiante de una escuela secundaria céntrica, quien había realizado amenazas con el uso de un arma de fuego dirigidas a la comunidad educativa.

En ese contexto, efectivos de la DDI concretaron un operativo en una vivienda del barrio Figueroa Alcorta, donde se secuestraron un teléfono celular, una tablet y un pendrive, considerados elementos de interés para la causa.

La investigación es llevada adelante por la UFI N° 6 y el Juzgado de Garantías N° 1, que continúan con las actuaciones correspondientes.

Desde el Municipio indicaron que se mantiene el trabajo articulado con las fuerzas de seguridad y la Justicia para garantizar la seguridad en la comunidad, al tiempo que se remarcó la importancia del uso responsable de las redes sociales.

Municipalidad de General Rodríguez